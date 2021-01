Valor máximo do seguro-desemprego aumenta para R$ 1.911,84

O valor máximo das parcelas do seguro-desemprego passou a ser de R$ 1.911,84. O teto do benefício aumentou R$ 98,81 em relação ao valor antigo (R$ 1.813,03) e será pago aos trabalhadores com salário médio acima de R$ 2.811,60.