Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2021

Palmeiras e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira (15), no Allianz Parque, em uma partida relativa à rodada 30ª do Brasileirão, competição que entra na sua reta final. O jogo será um duelo entre as duas zagas mais consistentes do Campeonato Brasileiro, na busca de se aproximarem do G4. Os dois clubes ainda sonham com o título.

Algo é praticamente certo: quem sair derrotado, dificilmente poderá seguir no sonho do título, ao passo que o vencedor ainda poderá ver uma luz ao fundo do túnel rumo à primeira colocação. Um cenário que é uma incógnita, visto que Palmeiras e Grêmio somam 47 e 49 pontos, contra os 56 do líder São Paulo.

Porém, os dois times contam com jogos em atraso em relação ao líder. Por isso, a pontuação deve ser relativizada. Ambas as equipas estão certamente motivadas e confiantes com os bons resultados obtidos, evidenciando coesão implacável no setor defensivo, e sabem que podem ascender bastante na classificação e colocar em risco a liderança do Clube da Fé.

No jogo do primeiro turno entre as duas equipes, houve um empate em 1 a 1 em Porto Alegre, sendo também por isso muito difícil prever um vencedor neste duelo decisivo.

Por norma, os clássicos entre Verdão e Imortal Tricolor são de enorme equilíbrio e muitas vezes decididos em detalhes, deixando antever um encontro muito dividido ao longo dos 90 minutos, sem que nenhuma das duas equipes consiga se superiorizar de uma forma mais clara dentro do campo.

O Palmeiras se classificou para a final da Libertadores no meio da semana e poderá não acelerar tanto. Contudo, o empolgamento psicológico que provoca pode invalidar o primeiro dado. Por sua vez, o Grêmio, sabendo do valor do opositor, também não irá, certamente, sair da casca. Por outro lado, vai numa série de 4 empates consecutivos no campeonato, como visitante.

