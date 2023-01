Futebol Presidente da FIFA virá ao Brasil para o velório de Pelé

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2022

Logo após a morte de Pelé, presidente da Fifa afirmou que o ex-jogador "fez coisas que nenhum outro jogador sequer sonharia". (Foto: Fifa/Divulgação) Foto: Fifa/Divulgação Logo após a morte de Pelé, presidente da Fifa afirmou que o ex-jogador "fez coisas que nenhum outro jogador sequer sonharia". (Foto: Fifa/Divulgação) Foto: Fifa/Divulgação

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, ligou neste sábado para a Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, para confirmar que virá ao Brasil para o velório de Pelé, na segunda-feira, em Santos. Ambos chegarão juntos à Vila Belmiro, acompanhados do presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez.

Logo após a notícia da morte de Pelé ter sido divulgada, Infantino divulgou uma nota em que afirmou que o ex-jogador “fez coisas que nenhum outro jogador sequer sonharia”. E que “ele mudou as percepções para melhor no Brasil, na América do Sul e no mundo”.

