Coreia do Norte dispara seu primeiro míssil de 2023, diz força militar do Sul

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2022

Tensões militares na península coreana se acentuaram em 2022 Foto: KCNA Tensões militares na península coreana se acentuaram em 2022. (Foto: KCNA) Foto: KCNA

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico de curto alcance em direção ao Mar do Leste neste domingo, dia 1º (no horário local), de acordo com as forças militares da Coreia do Sul. O Estado-Maior Conjunto sul-coreano anunciou, por meio de um comunicado à imprensa, que esta é a segunda provocação de mísseis do regime de Kim Jong-un em dois dias e foi feita a partir da região de Yongseong, na capital Pyongyang, sem entrar em mais detalhes.

As tensões militares na península coreana se acentuaram em 2022, um ano durante o qual Pyongyang realizou vários testes balísticos, inclusive lançamentos de mísseis intercontinentais.

Três mísseis

A Coreia do Norte disparou pelo menos um “míssil balístico de tipo não identificado” na manhã deste sábado (noite de sexta-feira em Brasília), disseram comandantes militares sul-coreanos. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse ter detectado “três mísseis de curto alcance lançados pela Coreia do Norte no Mar do Leste”, ou Mar do Japão.

Os disparos aconteceram por volta das 8h locais (20h de sexta-feira em Brasília) e foram executados da zona do condado de Chunghwa, na província de Hwanghae do Norte, perto da capital Pyongyang.

Os projéteis voaram cerca de 350 quilômetros antes de cair no mar, acrescentou o comunicado.

Tensão militar

A tensão militar na península coreana aumentou significativamente neste ano, devido ao número recorde de testes de armas conduzidos por Pyongyang, incluindo o disparo do míssil balístico intercontinental mais avançado do país até hoje.

A Coreia do Sul respondeu a esses testes aumentando suas manobras militares conjuntas com os Estados Unidos, ou com outros testes de armamento, como o lançamento de um foguete espacial de combustível sólido no dia anterior.

“Nossas Forças Armadas permanecem em posição de prontidão máxima enquanto cooperam com os Estados Unidos e reforçam a vigilância”, declarou o Estado-Maior Conjunto sul-coreano.

