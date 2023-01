Mundo Putin diz que guerra é ‘dever sagrado’ em discurso de Ano Novo

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2022

Presidente russo usou o discurso para defender a invasão no país vizinho, afirmando que a “justiça moral” está do seu lado Foto: Kremlin/Divulgação Presidente russo usou o discurso para defender a invasão no país vizinho, afirmando que a “justiça moral” está do seu lado. (Foto: Kremlin/Divulgação) Foto: Kremlin/Divulgação

A Rússia realizou novos ataques aéreos contra a Ucrânia neste sábado (31), mesmo dia em que o presidente Vladimir Putin usou seu tradicional discurso de véspera do ano novo para defender a invasão no país vizinho, afirmando que a “justiça moral” está do seu lado. Caracterizando a guerra como um “dever sagrado a nossos antecessores e descendentes”, ele prometeu que derrotará os ucranianos que têm como objetivo “destruir a Rússia”.

Os bombardeios deste fim de semana, que fizeram as sirenes de alerta serem ativadas durante a tarde em toda a Ucrânia, mataram ao menos uma pessoa e forçaram cortes de energia em parte do país. De acordo com o prefeito da capital, Vitali Klitschko, três escolas, um jardim de infância e várias casas foram destruídas. Também há relatos de um hotel danificado, além de ao menos 16 feridos, entre eles um repórter japonês.

Defesa ucraniana

Os sistemas de defesa ucranianos derrubaram 12 dos ao menos 20 mísseis lançados pela Rússia neste sábado, afirmou no Telegram o comandante militar Valeriy Zaluzhnyi. Os artefatos foram lançados de bombardeiros estratégicos no Mar Cáspio e de lança-mísseis terrestres.

Em Mykolaiv, no Sul, ao menos seis pessoas ficaram feridas após os ataques causarem incêndios e destruição. Em Kmelnitsky, no Oeste, há ao menos quatro feridos após operações com drones kamikaze, que têm a capacidade de esperar ao redor do alvo até que recebam a instrução para mergulhar e explodirem no impacto. Já em Zaporíjia, prédios residenciais foram danificados e quatro pessoas se feriram, incluindo uma menina de 14 anos.

De acordo com o comando militar ucraniano, as Forças Armadas ucranianas repeliram ataques russos vindos de ao menos 10 direções diferentes no campo de batalha. As frentes mais ativas, afirmou, continuam a ser as de Luhansk e Donetsk, no Leste.

