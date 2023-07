Porto Alegre Presidente Hamilton Sossmeier apresenta balanço do primeiro semestre da Câmara de Vereadores

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2023

Iniciativa "Café com o Presidente" visa aproximar os veículos de comunicação das pautas do Legislativo porto-alegrense. Foto: Ederson Nunes/CMPA Café com o presidente: Presidente Hamilton Sossmeier recebe jornalistas e apresenta o balanço referente ao primeiro semestre de 2023. Foto: Ederson Nunes/CMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta quinta-feira (13), o presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Hamilton Sossmeier (PTB), recebeu jornalistas da capital para uma edição especial do Café com o Presidente. No encontro, realizado no Salão Nobre Dilamar Machado, foram apresentados relatórios e dados relativos aos trabalhos do parlamento no primeiro semestre de 2023.

Sossmeier destacou a importância do trabalho da imprensa no processo de transparência e de fiscalização do trabalho dos agentes públicos. “Foi um semestre intenso, de muito trabalho, muitos debates e muitas entregas. Todo esse trabalho só faz sentido se é compreendido e tem a participação da população. E essa participação só é obtida através do importante trabalho dos veículos de comunicação”, afirmou. “Continuaremos a atuar para garantir livre acesso aos veículos da imprensa, tanto ao prédio e espaços da sede do Legislativo, quanto às informações relacionadas à nossa atuação. O balanço apresentado hoje é uma prestação de contas de um trabalho que vem sendo realizado com muita seriedade e compromisso com o povo de Porto Alegre”, complementou.

Entre os dados apresentados na reunião, destacam-se as mais de 600 proposições analisadas pelo parlamento no primeiro semestre, a redução do valor disponível para a Quota Básica Mensal dos vereadores, que foi de 33%, e a economia da quota, que chegou a 86%. Foram apresentadas ainda as ações voltadas a melhorias administrativas, de infraestrutura, operacionais e de comunicação, que têm ocorrido na Câmara. Também foram pauta das perguntas feitas ao presidente a aprovação ocorrida na quarta-feira (12) do projeto de lei que fixa os subsídios mensais do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores, além de matérias que devem ser encaminhadas ao parlamento no segundo semestre de 2023.

A reunião foi acompanhada pelo diretor de comunicação do Legislativo, Orlando Moraes, que salientou a importância da transparência e da relação com a imprensa para aproximar o parlamento da população. “Esta gestão vê a imprensa como parceira no nosso processo de aproximação com os porto-alegrenses. Temos atuado para ampliar a nossa parceria com os veículos, tornar mais comuns momentos de troca como este café e facilitar o trabalho dos colegas jornalistas”, comentou.

