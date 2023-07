Porto Alegre Projeto de lei incentiva a contratação de jovens egressos do serviço militar por empresas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

A proposta, de autoria da vereadora Comandante Nádia (PP), está em tramitação na Câmara Municipal. (Foto: Leonardo Cardoso/CMPA)

Começou a tramitar na Câmara Municipal de Porto Alegre o projeto de lei que institui o Selo de Responsabilidade Social às empresas e instituições que aderirem ao Projeto de Intermediação de Mão de Obra Verde Oliva (IMOVO) na cidade por meio de parceria com a FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social).

Para obter o selo, a empresa ou instituição deve realizar pelo menos uma das seguintes ações: contratação de militares licenciados ao término do serviço militar obrigatório, desenvolvimento ou apoio ao desenvolvimento de ações de capacitação de entidades sociais para atuação e qualificação de militares licenciados ao término do serviço militar obrigatório ou incremento de ações de capacitação e formação em metodologias aplicáveis à qualificação de militares licenciados ao término do serviço militar obrigatório.

“Com a adesão ao Projeto de Intermediação de Mão de Obra Verde Oliva, a vantagem será não apenas aos reservistas licenciados do serviço militar, os quais fazem parte de um cadastro qualificado e altamente requisitado, mas também às próprias empresas e demais instituições, pois poderão contratar trabalhadores com o perfil profissional desejado, principalmente em relação aos valores morais, como a disciplina e o respeito, grandes diferenciais aprendidos pelos soldados na caserna”, explica a autoria do projeto, vereadora Comandante Nádia (PP).

Projeto de lei incentiva a contratação de jovens egressos do serviço militar por empresas em Porto Alegre

