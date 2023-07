Agro Brasil deve produzir a maior safra de grãos da história, com 317,6 milhões de toneladas

O levantamento foi divulgado pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento)

O volume da produção brasileira de grãos deve atingir o recorde de 317,6 milhões de toneladas na safra 2022/2023, um crescimento de 16,5% (44,9 milhões de toneladas) em relação à safra anterior.

Os dados constam no 10º levantamento de grãos, divulgado na -feira (13) pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). A estimativa é 0,6% superior à divulgado em junho. O aumento é decorrente principalmente do melhor desempenho das lavouras de milho safra e do crescimento da área semeada com o trigo.

“A agricultura brasileira vem demonstrando sua força e potencial para alcançar números cada vez mais elevados, com investimentos constantes que permitem aumentos de produtividade”, disse o presidente da Conab, Edegar Pretto.

De acordo com o levantamento, a soja deve atingir uma produção recorde, estimada em 154,6 milhões de toneladas, 23,1% (29 milhões de toneladas) acima da ocorrida no ciclo passado. Já para o milho, a previsão é de 127,8 milhões de toneladas, incluindo as três safras, chegando a 12,9% (14,6 milhões de toneladas) acima da cultivada em 2021/22.

“Observamos um avanço mais lento na área colhida do milho safra, que já era esperado, devido ao atraso no plantio e colheita da soja em diversas regiões e à diminuição das temperaturas durante a maturação dos grãos”, explicou o gerente de Acompanhamento de Safras da Conab, Fabiano Vasconcellos. “Mesmo assim, o cenário continua extremamente positivo para a produção do cereal”, completou.

Outras culturas, como o algodão, feijão e sorgo, seguiram o movimento de alta e apresentaram percentuais de aumento na produção. Já o arroz e alguns cultivos de inverno, como aveia, centeio e trigo, apontam para a redução no volume produzido em comparação com a safra anterior.

Com relação à área semeada, o levantamento da Conab aponta uma estimativa de 78,2 milhões de hectares, 4,9% (3,7 milhões de hectares) superior à safra 2021/22. Os maiores incrementos são observados na soja, com 2,6 milhões de hectares (6,2%), no milho, com 576 mil hectares (2,7%), e no trigo, com 343,4 mil hectares (11,1%).

