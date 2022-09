Rio Grande do Sul Presidente Jair Bolsonaro visita a Expointer

Por Marcelo Warth Neto | 2 de setembro de 2022

Bolsonaro acompanha o Desfile dos Grandes Campeões Foto: O Sul Bolsonaro acompanha o Desfile dos Grandes Campeões. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

O presidente da República, Jair Bolsonaro, visita, na manhã desta sexta-feira (02), a 45ª Expointer, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele e sua comitiva chegaram no Parque de Exposições Assis Brasil por volta das 10h.

Na tribuna, ao lado do vice-presidente Hamilton Mourão, de onde acompanha o Desfile dos Grandes Campeões, com os animais mais bem avaliados de todas as raças, Bolsonaro cumprimentou as autoridades e saudou o público presente na evento.

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, e governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, também estão na tribuna. Bolsonaro também participa da inauguração oficial da feira.

Depois, o presidente e candidato à reeleição almoça com lideranças do agronegócio e apoiadores na casa da Farsul (Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul) na Expointer.

Apesar do forte esquema de segurança, a visita do presidente não altera a entrada do público no Parque de Exposições Assis Brasil.

No ano passado, Bolsonaro também esteve na Expointer, onde posou para fotos com apoiadores. A 45ª edição da feira prossegue até este domingo (04).

Neste sábado (03), Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle, participam do evento Mulheres pela Vida e pela Família, que ocorre nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

