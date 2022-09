Polícia Presa quadrilha de estelionatários que aplicava golpes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A operação foi realizada em oito cidades gaúchas e em uma paranaense Foto: Divulgação A operação foi realizada em oito cidades gaúchas e em uma paranaense. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta -feira (02), a fase da Operação Delta para prender uma quadrilha de estelionatários que praticava os chamados golpes dos Nudes e do Uber no Rio Grande do Sul.

Os policiais cumpriram 26 mandados de busca e apreensão nos municípios gaúchos de Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí, Guaíba, Viamão, Santa Cruz Do Sul, Novo Cabrais e Cruz Alta e na cidade de Palmas, no Paraná. Vinte e uma pessoas foram presas, e duas armas de fogo foram apreendidas.

No Golpe dos Nudes, homens são extorquidos após trocarem fotos com supostas menores de idade na internet. Já no golpe do Uber, os criminosos criam um perfil falso no Facebook e fazem negociações com diversas pessoas que ofertam produtos na plataforma de compra e venda OLX.

Os bandidos entram em contato com alguém que oferta os produtos, manifestando interesse na compra. Depois, enviam um falso motorista do Uber até a casa do vendedor e simulam a realização de um depósito bancário, inclusive, enviando comprovante falso para a vítima. Ela, acreditando recebido o valor, entrega o produto para o suposto motorista, que, na verdade, é integrante da quadrilha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia