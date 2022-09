Dicas de O Sul 4 dicas para engajar clientes nas redes sociais

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2022

O engajamento significa determinado envolvimento e comprometimento dos clientes com as marcas Foto: Pixabay

Engajar os clientes nas redes sociais é um dos grandes diferenciais de qualquer marca e empresa hoje em dia. As estratégias de engajamento em redes sociais como o Instagram, Twitter e Facebook são uma das principais pautas do marketing e que geram inúmeros resultados para as marcas.

Seja para aumentar a visibilidade e alcance da marca, atrair novos clientes, levar os clientes ao site da empresa ou e-commerce, todas as formas de engajamento que envolvem o público geram um resultado importante e significativo na empresa.

Contudo, é importante compreender que a sociedade atual demanda uma interação das marcas com os clientes nas redes sociais e valorizam, mais do que qualquer outro elemento, o posicionamento das marcas nas redes.

Ou seja, antes de contratar qualquer serviço ou produto, as pessoas buscam pelas marcas nas redes sociais e avaliam seu posicionamento no mercado, seu engajamento com os clientes e toda a frequência de postagens que a marca possui.

Embora essa prática seja muito utilizada por grandes marcas e empresas, hoje em dia os profissionais autônomos também demandam um engajamento com os clientes nas redes sociais e devem estar atentos a essas estratégias alinhadas ao Código de Ética da profissão.

Pensando nisso, separamos algumas dicas essenciais para engajar clientes nas redes sociais, gerar maior visibilidade e fortalecer o seu negócio, seja ele uma loja física, loja virtual ou e-commerce.

O que é engajamento nas redes sociais?

O engajamento significa determinado envolvimento e comprometimento dos clientes com as marcas.

Quando falamos em engajamento nas redes sociais é basicamente estabelecer uma relação de confiança e identificação com os clientes, por meio de postagens que vão de encontro ao que eles acreditam e que solucionem suas necessidades.

Quanto maior o grau de envolvimento e interação dos clientes com a marca nas redes sociais, maior será o engajamento e o alcance que o seu negócio terá no ambiente digital.

Ou seja, quanto mais clientes estiverem engajados com seu perfil nas redes sociais, mais pessoas seu perfil irá atingir e maiores serão suas chances de sucesso no mercado.

Em redes sociais como o Instagram, Twitter, LinkedIn e outras muito comuns, o engajamento com os clientes é visível na quantidade de curtidas, comentários, compartilhamentos e respostas aos conteúdos postados.

Toda essa interação dos clientes com a sua marca pelas redes sociais é uma forma de comunicação, proximidade e principalmente engajamento com o público-alvo.

Não são apenas as celebridades que se beneficiam com o engajamento midiático.

A importância do engajamento nas redes sociais

O engajamento mostra a quantidade de pessoas que sua marca está atingindo na web, ou seja, o quanto o seu conteúdo alcança a audiência desejada. O Instagram é uma das redes sociais que utilizam de um algoritmo próprio, que potencializa o alcance de conteúdos que estão em alta, ou seja, com alto engajamento e minimizam o alcance de conteúdos com baixo engajamento.

Logo, quanto maior o engajamento do seu perfil com os clientes, maior será seu alcance e visibilidade na rede social como um todo. Além disso, é importante destacar que manter um alto engajamento com os clientes nem sempre é um bom sinal para as marcas, visto que algumas polêmicas e contextos negativos também podem gerar muito compartilhamento, comentários e respostas.

Portanto, é imprescindível desenvolver técnicas e estratégias de engajamento positivo com os clientes, que traduzam uma identificação das pessoas com a marca e um interesse orgânico pelos conteúdos postados.

Conheça o seu público-alvo

O primeiro passo para melhorar o engajamento com os clientes é conhecer quem são eles e quais suas principais características. Dessa forma, conhecer o público no qual será destinado os conteúdos é fundamental para produzir um conteúdo certeiro, que atravesse os interesses dos clientes e gere um alto engajamento.

Além disso, conhecer o público-alvo auxilia na comunicação com esses clientes, na utilização de uma linguagem adequada, de acordo com suas características geográficas, culturais, social e etária.

Uma dica para conhecer o público nas redes sociais é realizar enquetes em todas elas que envolvam essas características listadas anteriormente.

Além disso, alguns questionários e perguntas sobre as necessidades dos clientes, dúvidas e preferências é também uma forma de elaborar um conteúdo ainda mais personalizado e aumentar as chances de engajamento.

Para empresas e marcas que possuem uma persona já definida, todo esse processo se torna ainda mais fácil.

Produza conteúdo de valor

As redes sociais oferecem uma infinidade de conteúdos distintos diariamente, muitos deles sem fontes críveis ou sem critérios relevantes. Produzir conteúdo de valor é investir em conteúdos com relevância, com referências críveis e principalmente que façam sentido para aquele público determinado.

Além disso, investir em conteúdos autênticos e com boa coesão e comunicação é também uma forma de entregar valor, pois tudo isso gera maior credibilidade entre os seus clientes e atrai um público criterioso.

Tudo isso fortalece a imagem do seu negócio nas redes sociais e aumenta também a interação dos clientes com os conteúdos postados, pois conteúdo de valor gera maior interesse e engajamento das pessoas nessas plataformas.

Mantenha as redes sociais atualizadas

Um dos critérios mais importantes na credibilidade de qualquer negócio é manter uma periodicidade de postagens frequente, pois manter as redes sociais atualizadas é imprescindível no engajamento com clientes.

Muitas pessoas ao acessar uma loja virtual, site profissional ou qualquer e-commerce busca também pelas redes sociais da marca antes de realizar qualquer compra.

Marcas que possuem um feed de postagens desatualizado ou com baixa frequência de postagens acabam reduzindo o engajamento com o público e perdendo a credibilidade com possíveis clientes.

Para ter um bom engajamento com os clientes é preciso se fazer presente nas redes sociais, com conteúdos constantes e sempre visíveis aos clientes durante o acesso nessas redes, afinal, sem a visibilidade adequada não há engajamento.

Quando há uma regularidade de posts o cliente se acostuma e se habitua aos conteúdos da marca, o que gera maior envolvimento e interação com esse público.

Para manter as redes sociais atualizadas e o engajamento em alta, a dica é agendar as publicações, pois com um bom planejamento é mais fácil manter as páginas sempre renovadas.

Incentive a interação com os clientes

Existem diversas alternativas que geram interação entre o cliente e a marca nas redes sociais, como enquetes, caixa de perguntas, questionários, votações e também postagens estratégicas.

Com postagens estratégicas que geram o debate e discussão, é possível alcançar uma interação maior do cliente nas redes sociais da sua marca, fatores que aumentam de forma expressiva o engajamento.

Portanto, elabore conteúdos voltados ao questionamento e interação do público, trazendo temas e questões que atravessam os interesses dos clientes e que gerem um feedback para a marca, para além do engajamento.

Conclusão

Engajar os clientes com as marcas nas redes sociais é essencial para qualquer negócio que busca prosperar no mundo de hoje, sejam eles empreendimentos físicos, digitais, e-commerce ou qualquer outra área que envolva a interação com clientes nas redes.

Essas foram algumas dicas que irão te ajudar a engajar clientes nas redes sociais, porém, é importante manter essas estratégias bem planejadas e organizadas e analisar as métricas de engajamento com frequência.

Essas 4 estratégias são apenas algumas das principais formas de engajamento, mas outra dica é estar sempre atento às novidades das ferramentas digitais e as tendências das redes sociais, pois estar alinhado a esses elementos fortalece ainda mais o engajamento.

