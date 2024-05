Rio Grande do Sul Governo inicia montagem de três novos hospitais de campanha no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2024

Ao menos 290 estruturas de saúde, como hospitais e UPAs, foram atingidas pelo desastre causado pelas chuvas Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Enchentes sem precedentes atingem mais de 2 milhões de gaúchos. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O Ministério da Saúde iniciou nesse sábado (11) a montagem de três novos hospitais no Rio Grande do Sul de campanha para auxiliar a população atingida pelos estragos das enchentes no Estado.

As três novas estruturas se somam a outros dois hospitais de campanha instalados pela pasta durante esta última semana. Duas das três novas unidades serão montadas em Porto Alegre e a outra no município de São Leopoldo, cidade a cerca de 40 quilômetros da Capital gaúcha.

A expectativa do Ministério para a finalização da montagem é de dois dias e os insumos e medicamentos para as unidades serão disponibilizados pela pasta e pelas Secretarias Estadual e Municipais de Saúde.

Em outra iniciativa, em Canoas, um hospital de campanha montado na cidade ficou pronto em menos de 24 horas após o início da montagem da estrutura. Segundo o diretor do Departamento de Emergências em Saúde Pública do ministério, Márcio Garcia, o reforço é fundamental para a população que foi afetada pelas enchentes.

“É uma grande ampliação de atendimentos para a população, já que muitas unidades de saúde de referência foram danificadas. Esta é mais uma ampliação que se junta aos outros hospitais de campanha e estabelecimentos oferecidos pelos municípios e o estado”, comentou Garcia.

Na sexta-feira (10), o ministério realizou outra iniciativa e entregou ao governo do Rio Grande do Sul mais 30 kits emergenciais com medicamentos e insumos. Cada kit contém medicamentos e insumos para atender a 1.500 pessoas por um mês.

A previsão é de que outras 75 mil pessoas sejam atendidas até o final deste mês, uma vez que desde o início dos estragos causados pelas fortes chuvas no estado, já foram disponibilizados 50 kits de emergência.

