Rio Grande do Sul Temperatura no Rio Grande do Sul deve registrar até 0ºC com geadas previstas para próxima semana

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











De acordo com o Inmet, menores temperaturas poderão ser registradas na região da Serra Gaúcha devido à frente fria Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) atualizou o alerta para a frente fria que avança sobre o estado do Rio Grande do Sul nos próximos dias. A queda na temperatura começa já nesta segunda-feira (13) com tarde fria e termômetros chegando ao máximo de 13ºC.

Na terça-feira (14), de acordo com a nota técnica do Instituto, o amanhecer deve ser com a temperatura de apenas entre 3ºC e 4ºC. A previsão para maior queda é na quinta-feira (15).

Isso porque o ar frio e seco ganha força e o amanhecer será gelado, com mínimas na serra que podem oscilar entre de 0°C e 1°C e condição para formação de geada moderada e forte em alguns pontos.

Risco geológico

A nota do Inmet, que também é elaborada pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, destaca ainda o risco geológico.

Até segunda-feira, o cenário de risco para eventos geológicos para o Rio Grande do Sul indica alta probabilidade de ocorrência de movimentos de massa nas regiões do Centro-Oriental e Ocidental Rio Grandense, além da Região Metropolitana de Porto Alegre e Nordeste Rio Grandense, onde se encontra a Serra Gaúcha.

“A probabilidade alta de movimentos de massa se justifica também a partir da previsão meteorológica, chamando a atenção para o potencial de acumulados elevados de chuva [maior que 150 mm] distribuídos ao longo dos dias”, diz o conteúdo divulgado na nota.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/temperatura-no-rio-grande-do-sul-deve-registrar-ate-0oc-com-geadas-previstas-para-proxima-semana/

Temperatura no Rio Grande do Sul deve registrar até 0ºC com geadas previstas para próxima semana

2024-05-11