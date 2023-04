Política Presidente terá de se justificar ao Congresso em caso de descumprimento das metas do Arcabouço Fiscal

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2023

O presidente terá até 31 de maio do exercício seguinte para enviar a mensagem com as razões do descumprimento e as medidas de correção Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O texto do novo arcabouço fiscal prevê que o presidente da República terá de encaminhar uma mensagem ao Congresso Nacional em caso de descumprimento das metas de resultado das contas públicas. Na mensagem, o presidente terá de explicar as razões para o descumprimento da meta e as medidas que serão adotadas para correção.

“§ 4º Caso a meta de resultado primário não seja cumprida, o Presidente da República encaminhará mensagem ao Congresso Nacional, até 31 de maio do exercício seguinte, com as razões do descumprimento e as medidas de correção”, diz o texto do novo arcabouço fiscal.

Não haverá, contudo, punição ao governo ou ao presidente da República em caso de descumprimento da meta.

Em vigor

A proposta do novo arcabouço fiscal foi encaminhada nesta terça-feira (18) ao Congresso Nacional. Terá de ser aprovada pelo Parlamento para entrar em vigor em 2025.

Para 2024, a meta é zerar o rombo nas contas públicas (déficit primário igual a 0% do PIB), com um intervalo de tolerância de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos. Atualmente, o presidente do Banco Central já é obrigado a publicar uma carta pública em caso de descumprimento da meta de inflação. Essa carta é encaminhada ao ministro da Fazenda, presidente do Conselho Monetário Nacional.

