Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

A Operação Fundo do Poço foi deflagrada pela Polícia Federal Foto: PF/Divulgação A Operação Fundo do Poço foi deflagrada pela Polícia Federal. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) cumpriu, na manhã desta quarta-feira (12), 45 mandados de busca e apreensão e sete de prisão preventiva por desvios de dinheiro do fundo eleitoral no pleito de 2022.

O presidente nacional do Solidariedade, Eurípedes Júnior, que também foi dirigente do Pros – sigla que se fundiu ao Solidariedade em 2023 –, é um dos alvos de mandado de prisão preventiva na Operação Fundo do Poço. A PF faz buscas para localizar o político, que é considerado foragido.

Os mandados foram cumpridos no Distrito Federal, em Goiás e São Paulo. Em Brasília, quatro ex-candidatos a deputado distrital pelo Pros foram alvo de buscas. A PF aponta que as candidaturas foram laranjas para recebimento de dinheiro do fundo partidário.

O total de desvios atribuído ao presidente do Solidariedade é de R$ 36 milhões, mas os investigadores dizem que o valor pode ser ainda maior.

Os alvos da operação da PF são investigados pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado, apropriação indébita, falsidade ideológica eleitoral e apropriação de recursos destinados ao financiamento eleitoral.

2024-06-12