Rio Grande do Sul Leilão da parceria público-privada dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo é adiado

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Alex Borgmann/Prefeitura de Passo Fundo) Foto: Alex Borgmann/Prefeitura de Passo Fundo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (12) o adiamento do leilão da PPP (parceria público-privada) dos aeroportos Lauro Kortz, em Passo Fundo, e Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo.

O certame para definir quem vai operar, fazer a manutenção e ampliar a capacidade da infraestrutura dos dois terminais estava previsto para ocorrer no dia 20 deste mês.

A nova data é 1º de agosto, às 14h, na Bolsa de Valores B3, em São Paulo. A entrega dos envelopes por parte dos interessados ocorrerá no dia 25 de julho, das 9h às 12h. A alteração se deu em razão da enchente que assolou o Rio Grande do Sul e prejudicou o andamento de diversos processos do Executivo estadual.

Além disso, a medida atende a pedido dos interessados em participar do leilão. “O adiamento reflete o interesse despertado pela PPP e a necessidade de assegurar que todos tenham as condições adequadas para uma participação informada e competitiva”, afirmou o secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi. “Estamos otimistas com a possibilidade de recebimento de propostas de empresas qualificadas, que contribuirão para o desenvolvimento e a modernização da infraestrutura aeroportuária do Estado”, prosseguiu.

Como será a PPP

O critério para definir o vencedor da licitação será o de quem oferecer o maior desconto do aporte público. O futuro consórcio fará a gestão dos terminais por 30 anos e deverá, obrigatoriamente, investir mais de R$ 101 milhões para qualificar a infraestrutura e a operação dos locais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/leilao-da-parceria-publico-privada-dos-aeroportos-de-passo-fundo-e-santo-angelo-e-adiado/

Leilão da parceria público-privada dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo é adiado

2024-06-12