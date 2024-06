Economia Setor de serviços registra a segunda alta consecutiva no Brasil

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

Das cinco atividades pesquisadas, três tiveram crescimento na passagem de março para abril Foto: Freepik Das cinco atividades pesquisadas, três tiveram crescimento na passagem de março para abril. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O volume de serviços prestados no Brasil segue crescendo. O setor teve alta de 0,5% em abril na comparação com março. Esse foi o segundo resultado positivo seguido.

Dessa forma, o setor de serviços se encontra 12,9% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia de Covid-19) e 0,7% abaixo da taxa de dezembro de 2022 (ponto mais alto da série histórica). Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quarta-feira (12) pelo IBGE.

Na comparação com abril de 2023, o volume de serviços registrou expansão de 5,6%. No acumulado no primeiro quadrimestre de 2024, o volume de serviços teve expansão de 2,3% frente a igual período de 2023. Já o acumulado nos últimos 12 meses passou de 1,4% em março para 1,6% em abril de 2024.

Das cinco atividades pesquisadas, três tiveram crescimento na passagem de março para abril. O principal destaque foi a alta de 1,7% em transportes. Essa é a segunda expansão seguida do setor. Dos quatro tipos de serviços com maior impacto positivo no resultado do mês, três são do grupo transportes.

Outra atividade com importante influência no crescimento de 0,5% do setor em abril foi o grupo outros serviços, que, com a alta de 5%, também apresentou o segundo crescimento seguido. Os destaques foram as atividades de serviços financeiros e auxiliares, que marcaram a segunda maior influência positiva em toda a pesquisa.

A terceira atividade que registrou alta em abril foi informação e comunicação, com crescimento de 0,4%.

Entre as quedas, serviços profissionais, administrativos e complementares tiveram recuo de 1,1%.

