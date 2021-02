Após fazerem um pronunciamento conjunto no Congresso, os presidentes da Câmara e do Senado se dirigiram à primeira reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto. Os dois foram apoiados por ele nas eleições do Legislativo.

Os parlamentares afirmaram que vão buscar soluções para auxiliar a população pobre, sem romper o teto de gastos do governo. Pacheco e Lira também anunciaram que pedirão um prazo para a apresentação dos relatórios da reforma tributária e da PEC (proposta de emenda à Constituição) Emergencial. Eles ainda ressaltaram que serão prioridades em suas gestões as aprovações da reforma administrativa e da PEC dos Fundos Públicos.

Dentro do governo, a expectativa é de que os novos presidentes da Câmara e do Senado facilitem a tramitação e a aprovação de matérias de interesse do Executivo. As reformas são vistas pela equipe econômica como essenciais para garantir a retomada da economia.

No documento que assinaram na manhã desta quarta, Pacheco e Lira reforçaram que pretendem encontrar maneiras de auxiliar financeiramente os setores pobres da população, que ainda sofrem com efeitos econômicos da pandemia. Ao mesmo tempo, ressaltaram o compromisso com a manutenção do teto de gastos.