Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2021

Melo se reuniu com representantes do consórcio IPSul Foto: Mateus Raugust/PMPA Melo se reuniu com representantes do consórcio IPSul. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, se reuniu, na tarde de terça-feira (02), com representantes do consórcio IPSul para cobrar melhorias na rede de iluminação pública da Capital.

A partir de março, a empresa dará início ao processo de modernização do serviço, com qualificação no protocolo de atendimento via 156 e correção de falhas em instalações já realizadas. Desde outubro, o consórcio já trocou mais de 3 mil pontos de luz, reduzindo o estoque de lâmpadas queimadas da cidade. O contrato prevê, ao longo de 20 anos de concessão, a substituição de mais de 100 mil pontos de iluminação por lâmpadas de LED.

Duzentos protocolos referentes à falta de luz são registrados diariamente pela população. As demandas chegam à empresa por meio do 156. Para melhorar o atendimento, o consórcio garantiu reforçar o suporte do canal de comunicação. “Estas falhas devem ser corrigidas para atendermos melhor a nossa população”, declarou Melo.

“Vamos fiscalizar esse serviço contratado para melhorar a rede de iluminação da cidade, garantindo melhorias também para o lazer e segurança”, disse Marcos Felipe Garcia, titular da Secretaria de Serviços Urbanos. Hoje, 25% dos protocolos são firmados de forma digital, enquanto a maioria é via 156.

Com a troca das lâmpadas de LED, o consórcio garante uma economia de 50% na conta de energia pública.

