Receita Estadual notifica mais de 930 supermercados com indícios de omissão de faturamento no RS

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2021

O Fisco tem como objetivo recuperar até R$ 5,8 milhões

A Receita Estadual começou a emitir, nesta quarta-feira (03), uma série de alertas direcionados a contribuintes do Simples Nacional do setor de supermercados que apresentaram divergências em suas declarações, apontando indícios de omissão de faturamento.

Ao todo, 937 contribuintes receberão em seus e-mails cadastrados nos sistemas da Receita Estadual um documento em que constarão, além das divergências identificadas, orientações sobre como realizar as devidas correções e evitar futuras penalidades.

O programa abrange os períodos de apuração de 2017, 2018 e 2019 e contempla os casos em que o faturamento declarado pela empresa no sistema PGDAS-D foi menor do que o mínimo exigido pela legislação que rege as micro e pequenas empresas, conforme artigo 29 da Lei Complementar 123, de 2006. O Fisco tem como objetivo recuperar até R$ 5,8 milhões.

Para se regularizar, os contribuintes selecionados deverão retificar as respectivas declarações de forma a contemplar as diferenças identificadas. Persistindo as inconsistências, sem que haja justificativa válida, os contribuintes estarão sujeitos à abertura de ação fiscal.

Em relação aos contribuintes que apresentam divergências não abrangidas pelo atual programa, sugere-se que se antecipem e as corrijam antes do recebimento de qualquer comunicado por parte da Receita Estadual.

Nova forma de atuação

A ação está inserida no contexto do novo modelo de fiscalização especializada da Receita Estadual, tendo como base a agenda Receita 2030, que consiste em 30 iniciativas propostas para modernização da administração tributária gaúcha. A mudança tem como objetivo central o aumento da arrecadação, promovendo prioritariamente o cumprimento voluntário das obrigações tributárias e a justiça fiscal.

Para a implementação da nova sistemática, foram criados 16 GES (Grupos Especializados Setoriais), entre os quais está o GES Simples Nacional, que é responsável pelo acompanhamento dos contribuintes optantes pelo regime. O grupo intensificará ações destinadas a identificar divergências, inconsistências e outros eventos que possam acarretar pagamento a menor do imposto devido.

