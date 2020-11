Brasil Preso advogado suspeito de desviar mais de três milhões de reais de bancos em São Paulo

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foram apreendidos uma pistola 765, munição de vários calibres, cheques falsificados, identidade falsas e anabolizantes. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um advogado de 31 anos suspeito de desviar mais de R$ 3 milhões de bancos paulistas foi preso na última quinta-feira (5) em Vitória. A Polícia Civil capixaba divulgou a prisão na sexta (6) e não informou o nome do preso.

Segundo a polícia, o homem foi preso pela equipe da Delegacia Especializada de Crimes Contra Estabelecimento Comercial (DCCEC), em apoio à Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes (SP). O mandado de prisão foi cumprido em um apartamento na Praia do Canto, bairro nobre de Vitória.

“Ele é integrante de uma organização criminosa e possuía mandado de prisão por desvios em um banco, em São Paulo, de mais de R$ 3 milhões”, contou o titular da DCCEC, delegado Gabriel Monteiro.

Ainda de acordo com a polícia, durante as buscas no apartamento do advogado, foram apreendidos uma pistola 765, munição de vários calibres, cheques falsificados, identidade falsas, anabolizantes, um carro de luxo adulterado proveniente do estado de São Paulo, além de receituários médicos que a polícia considera duvidosos.

“Em razão desses crimes, ele foi preso em flagrante e a prisão foi convertida em prisão preventiva”, disse o delegado. O preso foi levado para o Centro de Triagem de Viana. O caso segue em investigação sob segredo de Justiça em São Paulo.

Lucro dos bancos

O lucro líquido somado de Itaú Unibanco, Santander, Bradesco e Banco do Brasil foi de R$ 15,582 bilhões no terceiro trimestre deste ano, valor 28% maior que o registrado no período anterior (R$ 12,164 bilhões), mas 19,2% menor que os R$ 19,277 bilhões do terceiro trimestre de 2019. Segundo levantamento feito por uma empresa de informações financeiras, o resultado é o melhor de 2020. No primeiro e no segundo trimestres, o lucro conjunto dos quatro grandes bancos ficou em R$ 13,762 bilhões e R$ 12,164 bilhões, respectivamente.

Em termos nominais — isto é, sem considerar a inflação —, o maior valor já alcançado desde o início da série, em 2006, foi o do quarto trimestre de 2019: R$ 21,807 bilhões. Entre os quatro, o Itaú é o que registrou o maior lucro no terceiro trimestre, R$ 4,492 bilhões, seguido por Bradesco (R$ 4,194 bilhões), Santander (R$ 3,811 bilhões) e Banco do Brasil (R$ 3,085 bilhões).

Já a mediana do ROE (Rentabilidade sobre o Patrimônio), um indicador da lucratividade dos bancos, ficou em 13,58% no período, o mais baixo do ano e o quarto menor resultado da série histórica. No primeiro e no segundo trimestres, o índice foi de 17,89% e 15,44%, nesta ordem. Individualmente, a análise do ROE aponta o Santander na liderança pelo quinto trimestre consecutivo, com 17,71%. Depois, aparecem Banco do Brasil (14,77%), Itaú (12,39%) e Bradesco (11,64%).

Reservas para calotes

Nos quatro bancos, as PDD (Provisões para Devedores Duvidosos), que servem de reserva para possíveis calotes, somaram R$ 20,708 bilhões no terceiro trimestre deste ano, montante 21,8% inferior ao do período anterior (R$ 26,494 bilhões). Em comparação com o terceiro trimestre de 2019 (R$ 15,252 bilhões), porém, houve crescimento de 35,8%. O maior valor reservado para PDD para um 3º trimestre foi registrado em 2015, ainda de acordo com o levantamento. À época, esse montante era de R$ 27,740 bilhões.

O Banco do Brasil é o que acumulou maior reserva para calotes no terceiro trimestre, com R$ 6,716 bilhões, à frente de Itaú (R$ 5,449 bilhões), Bradesco (R$ 5,405 bilhões) e Santander (R$ 3,139 bilhões).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil