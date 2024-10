Rio Grande do Sul Preso condutor de caminhão que trafegava com placas clonadas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

A ação ocorreu nesta sexta-feira (11), no combate à criminalidade na BR-116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu o condutor de um caminhão e semi-reboque, ambos com placas clonadas. A ação ocorreu nesta sexta-feira (11), no combate à criminalidade na BR-116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Os policiais rodoviários federais realizaram a abordagem do caminhão Scania e semi-reboque Librelato cujos sinais identificadores não condiziam com a identificação veicular constante nos sistemas policiais havendo sinais de adulteração. As placas eram de outro caminhão, também da marca Scania, enquanto as placas do semi-reboque apontavam originalmente para um semi-reboque da marca Randon.

No veículo estava apenas o condutor, natural do Tocantins, de 29 anos, sem antecedentes criminais. Ao ser questionado, informou que desconhecia as irregularidades tendo sido contratado pelo proprietário do veículo para realizar o transporte de uma carga de laticínios.

Diante da situação, o caminhoneiro foi preso e conduzido à polícia judiciária de São Leopoldo para o registro do flagrante. Ele responderá pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Os veículos foram apreendidos e a carga restituída ao proprietário da mesma.

