Mundo Organização Mundial da Saúde diz que ao menos 100 centros de saúde são fechados no Líbano em meio à guerra

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Diretor da OMS pontuou que cinco hospitais fecharam após danos estruturais causados ​​por ataques Foto: Unifil/Pasqual Gorriz (Foto: Unifil/Pasqual Gorriz) Foto: Unifil/Pasqual Gorriz

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quase metade dos centros de saúde primários nas áreas de conflito do Líbano estão agora fechados em meio à violência crescente, de acordo com o chefe da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dos 207 centros em áreas de conflito, 100 estão agora fechados, segundo postagem de Ghebreyesus no X neste sábado (12). Cinco hospitais fecharam após danos estruturais causados ​​por ataques.

“Os ataques a profissionais de saúde e instalações, que causaram quase 100 mortes, devem parar. O número de pessoas feridas está aumentando. O sistema de saúde está lutando para lidar devido à capacidade limitada de humanos e recursos”, avertiu o diretor-geral da OMS.

Entenda a escalada nos conflitos do Oriente Médio

O ataque com mísseis do Irã a Israel no dia 1º marcou uma nova etapa do conflito regional no Oriente Médio. De um lado da guerra está Israel, com apoio dos Estados Unidos. Do outro, o Eixo da Resistência, que recebe apoio financeiro e militar do Irã e que conta com uma série de grupos paramilitares.

São sete frentes de conflito abertas atualmente: a República Islâmica do Irã; o Hamas, na Faixa de Gaza; o Hezbollah, no Líbano; o governo Sírio e as milícias que atuam no país; os Houthis, no Iêmen; grupos xiitas no Iraque; e diferentes organizações militantes na Cisjordânia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/organizacao-mundial-da-saude-diz-que-ao-menos-100-centros-de-saude-sao-fechados-no-libano-em-meio-a-guerra/

Organização Mundial da Saúde diz que ao menos 100 centros de saúde são fechados no Líbano em meio à guerra

2024-10-12