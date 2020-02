Polícia Preso em Porto Alegre suspeito de agredir, diversas vezes, dez ex-namoradas

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

Thiago Guedes Pacheco, de 38 anos, suspeito de agredir, diversas vezes, dez ex-namoradas foi preso, na manhã desta terça-feira (11). De acordo com o delegado Arthur Rinaldi, o homem estava escondido em um apartamento no Centro Histórico de Porto Alegre.

Ainda de acordo com Rinaldi, uma pessoa era vista constantemente entrando no prédio com sacolas, possivelmente de comida, ficando de um a dois dias no local. De acordo com a Polícia Civil, dez mulheres já foram identificadas, e registraram diversas ocorrências contra ele por agressão, ameaça e repetidos descumprimentos de medidas protetivas.

Sete das ocorrências foram feitas em Porto Alegre, e uma em Gravataí, na Região Metropolitana da Capital. Outras duas vítimas foram identificadas em Brasília e em Barcelona, na Espanha.

