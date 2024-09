Rio Grande do Sul Preso ex-detento armado disfarçado de motoboy em Pelotas, no Sul do Estado

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2024

No baú da moto, em vez de alimentos, os agentes encontraram uma pistola pronta para uso, carregada e ainda com um carregador sobressalente Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Na noite desta segunda-feira (09), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um criminoso e recuperou uma arma furtada. A abordagem ocorreu na BR-116 em Pelotas, no Sul do Estado.

Os policiais realizavam o patrulhamento na rodovia quando abordaram uma motocicleta com baú utilizado para tele-entrega. O piloto era um homem de 20 anos, natural de São Lourenço do Sul, com passagens no sistema prisional e ocorrências por crimes como roubo a pedestre com lesões, roubo a estabelecimento comercial, furto mão grande e dano.

Ele disse aos policiais que fazia tele-entrega de comida para um restaurante. No baú da moto, em vez de alimentos, os agentes encontraram uma pistola pronta para uso, carregada e ainda com um carregador sobressalente. Nas consultas verificaram que a arma havia sido furtada de uma empresa de Rio Grande.

O criminoso foi preso e encaminhado para a delegacia. A arma e a motocicleta foram apreendidas.

