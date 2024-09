Agro Aplicativo Nota Fiscal Fácil é atualizado e disponibiliza novos recursos para produtores rurais do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2024

Alterações simplificam tarefas dentro do aplicativo e atende a pedidos dos usuários Foto: Felipe Valle/Palácio Piratini Foto: Felipe Valle/Palácio Piratini

O aplicativo NFF (Nota Fiscal Fácil) passou por atualização. As mudanças valem para os produtores rurais gaúchos, um dos públicos que podem utilizar a ferramenta e incluem novas funcionalidades e mais facilidade. O aplicativo permite a emissão de documentos fiscais de forma simplificada pelos contribuintes, deixando toda a complexidade tributária a cargo da RE (Receita Estadual).

Uma das principais novidades é a emissão de um QR Code de leitura das notas emitidas de forma off-line. Antes o aplicativo já disponibilizava a emissão sem conexão com internet, buscando atender os produtores que, muitas vezes, querem emitir notas no meio da lavoura. Agora, esse documento emitido off-line ganha um QR Code, tornando sua visualização mais fácil.

“Se o comprador ou compradora passar em uma fiscalização, por exemplo, o fiscal pode ler diretamente esse QR Code que traz os dados preliminares da emissão. Se, durante esse deslocamento, o acesso à internet for restabelecido e a nota fiscal for autorizada, o QR Code já direciona para esse documento final”, explica o chefe adjunto da Seção de Informações Fiscais da RE, Geraldo Callegari.

Pedido dos usuários

A atualização do NFF foi desenvolvida após dezenas de reuniões realizadas com produtores rurais. A equipe da RE tem feito capacitações em diferentes cidades gaúchas para detalhar o uso da ferramenta e ouvir os usuários, buscando entender quais são as dificuldades e os pontos que podem ser melhorados. Já foram visitados mais de 250 sindicatos ligados à Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul.

“Em alguns estados, a emissão da nota eletrônica já é obrigatória para todos os produtores rurais. Aqui estamos buscando orientar esse público antes, para que eles possam se beneficiar do uso da ferramenta, que torna a emissão de notas fiscais muito mais fácil. Vemos que alguns produtores ainda têm dificuldade, mas nos chama a atenção que seus filhos e netos, rapidamente, conseguem usar o aplicativo. Essas pessoas hoje trabalham com eles e, no futuro, serão responsáveis por essas operações”, relata Callegari.

O aplicativo permite a emissão dos modelos 55 e 65 em operações interestaduais, operações de entrada e operações de devolução. As equipes trabalham para, futuramente, disponibilizar integração com a Guia de Transporte Animal, além de uma versão da ferramenta para o computador.

O Rio Grande do Sul conta com 5,9 mil produtores rurais cadastrados. Estão disponíveis operações com 286 produtos.

Idealizada pela RE e desenvolvida pela Procergs, a ferramenta foi concebida pelo Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários, em parceria com o Sebrae Nacional, e é usada em praticamente todos os estados do País. Além dos produtores rurais, contribuintes do Simples Nacional e Transportadores Autônomos de Cargas também podem usar o aplicativo.

