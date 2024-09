Porto Alegre Dmae faz serviço programado e bairros da Zona Norte de Porto Alegre ficam sem água nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2024

O abastecimento será suspenso nos bairros Jardim Europa, Jardim Sabará, Vila Jardim e Vila Ipiranga, com previsão de retorno da água até a noite

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) tem um serviço programado para esta quarta-feira (11), em Porto Alegre. A partir das 8h, a Ebat (Estação de Bombeamento de Água Tratada) Gioconda, localizada na Vila Ipiranga, passa por substituição de válvula para instalação de um novo grupo motorbomba.

O abastecimento será suspenso nos bairros Jardim Europa, Jardim Sabará, Vila Jardim e Vila Ipiranga, com previsão de retorno da água até a noite. O andamento do serviço será atualizado, em tempo real, no portal de notícias e no Instagram @prefpoa. A agenda poderá ser alterada por motivos técnicos ou climáticos.

Retorno da água

Após paradas mais longas, o retorno da água pode apresentar coloração e gosto alterados devido ao arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde, que podem estar nas paredes internas da tubulação. Se o aspecto da água demorar a normalizar, o cliente pode solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar ligando para o fone 156, opção 2.

