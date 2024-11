Polícia Preso falso policial federal que aplicava golpes contra estrangeiros no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2024

A investigação iniciou em maio, quando um senegalês relatou que sofreu extorsões por parte do falso policial Foto: PF/Divulgação A investigação iniciou em maio, quando um senegalês relatou que sofreu extorsões por parte do falso policial. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) prendeu nesta terça-feira (12) um homem que se passava por integrante da corporação para extorquir estrangeiros no Rio Grande do Sul.

Durante a operação, os policiais federais cumpriram um mandado de prisão preventiva e dois de busca e apreensão nos municípios de Passo Fundo e Garibaldi.

A investigação iniciou em maio deste ano, quando um senegalês relatou que recebeu mensagens de um indivíduo que se apresentava como policial federal exigindo dinheiro para, supostamente, regularizar a situação migratória do estrangeiro, sob pena de extradição.

Segundo a PF, o indivíduo investigado, que possui antecedentes por roubo qualificado e estava recolhido no presídio de Passo Fundo na época das extorsões, praticava os golpes com o uso do celular. Os valores das extorsões seriam remetidos para uma conta bancária mantida pela irmã do bandido, que também foi alvo de medidas judiciais nesta terça.

“O objetivo da ação é, além do cumprimento dos mandados e da prisão preventiva, buscar maiores elementos dos crimes sob apuração, bem como identificar outras possíveis vítimas. Os investigados poderão responder pelos crimes de falsa identidade e extorsão”, informou a PF.

2024-11-12