Polícia Preso homem que agrediu três mulheres com machadinhas na saída de uma festa em Gramado

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2022

Uma das vítimas foi atingida pelos golpes em várias partes do corpo Foto: Freepik

A Polícia Civil prendeu um homem que agrediu violentamente três mulheres na saída de uma festa realizada em uma casa noturna no Centro de Gramado, na Serra Gaúcha.

O criminoso foi capturado na noite da última sexta-feira (22). Segundo a polícia, na madrugada do dia , em frente à casa noturna, ele atacou as vítimas utilizando duas machadinhas. As mulheres tiveram lesões severas. Uma delas foi atingida em várias partes do corpo.

A prisão preventiva do homem foi decretada pela Justiça. Conforme a investigação, há evidências de que os crimes foram motivados pelo fato de uma das vítimas rechaçado uma investida do criminoso, que desejava se relacionar com ela.

“Também há fortes indicativos de que tenha havido menosprezo à condição de mulher em relação às vítimas, qualificando-se os crimes como feminicídios, na forma tentada”, informou a Polícia Civil.

