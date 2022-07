Porto Alegre Operação Esforço Concentrado dispersa aglomerações no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Frequentadores do bairro estavam obstruindo pontos das vias José do Patrocínio, João Alfredo e Lima e Silva Foto: PMPA/Divulgação Frequentadores do bairro estavam obstruindo pontos das vias José do Patrocínio, João Alfredo e Lima e Silva. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais uma edição da Operação Esforço Concentrado foi realizada, na madrugada deste domingo (24), nos bairros Centro, Cidade Baixa e Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre.

Agentes da Guarda Municipal dispersaram quatro aglomerações na Cidade Baixa, onde frequentadores do bairro estavam obstruindo pontos das vias José do Patrocínio, João Alfredo, Lima e Silva com Leão VIII e Lima e Silva com República. Os jovens deixaram esses locais de forma pacífica.

Um estabelecimento que estava com som no volume além do permitido foi autuado na Travessa do Carmo. Além da Guarda Municipal, a operação contou com a participação da Polícia Civil, de agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), de fiscais da prefeitura e do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana).

“As dispersões estão ocorrendo de forma educativa, pois além do sossego público, queremos preservar a vida dos jovens que circulam pela noite de Porto Alegre. A ideia é evitar conflitos generalizados entre esses focos de agrupamento de pessoas, onde há ingestão de bebidas alcoólicas e uso de garrafas de vidro, o que é fator de risco para uma possível briga”, apontou o secretário-adjunto municipal da Segurança, Comissário Zottis.

Denúncias anônimas de aglomerações podem ser realizadas pelos telefones 153 e 156. O objetivo da Operação Esforço Concentrado, segundo a prefeitura, é “fiscalizar estabelecimentos, preservar a ordem pública e manter a paz social”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre