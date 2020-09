Rio Grande do Sul Preso homem suspeito de chefiar o tráfico de drogas há 30 anos em um bairro de de Guaíba

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

A ofensiva foi realizada em colaboração entre a Polícia Civil e Brigada Militar. (Foto: Divulgação)

Durante operação em Guaíba (Região Metropolitana de Porto Alegre), a Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu um homem suspeito de comandar do tráfico de drogas em determinada área da cidade há pelos menos três décadas. Essa suposta posição de liderança criminosa tem como foco de atuação o bairro Bom Fim. A ofensiva contou com o apoio da BM (Brigada Militar).

Além de pelo menos cinco denúncias por comércio de entorpecentes, o investigado já foi indiciado por dois homicídios, quatro tentativas de assassinato e três episódios envolvendo receptação. Os investigadores detalharam que ele teve a sua primeira condenação por tráfico em 1981, quando já agia na região.

“Em razão da qualidade superior da cocaína vendida pelo suspeito em sua residência, ele recebia inclusive consumidores provenientes de outras cidades”, ressaltou a Polícia Civil.

A investigação iniciou em agosto do ano passado, quando o genro do investigado conseguiu fugir de uma abordagem da BM (Brigada Militar). Ele portava na ocasião uma pistola, munição, mais de 200 gramas de cocaína e 60 porções da droga já embalada para venda e consumo, além de aproximadamente R$ 30 mil.

Interior

Após um trabalho de inteligência, integrantes da Brigada Militar engajados à operação Hórus, em Uruguaiana (Fronteira-Oeste), apreenderam grande quantidade de mercadorias no rio Uruguai. Eles averiguavam denúncia de crime de descaminho e visualizaram seis indivíduos, que perceberam a aproximação e fugiram se jogando na água.

Nas buscas, foi encontrado um barco que estava carregado com 50 fardos de vinho contendo 12 garrafas de marcas variadas em cada fardo. Também havia armazenado em um depósito no bairro Mascarenhas de Moraes um estoque de 50 pares de tênis.

O material apreendido foi encaminhado à PF (Polícia Federal), enquanto parte da guarnição seguiu as buscas pelos suspeitos, sendo localizado um deles, de nacionalidade argentina e que estava escondido no mato. Ele foi preso e encaminhado também à corporação.

(Marcello Campos)

