Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

A prisão ocorreu na BR-480, em Erechim Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um traficante que transportava mais de 20 quilos de pasta-base de cocaína em uma motocicleta na BR-480, em Erechim, no Norte do Rio Grande do Sul, na noite de quinta-feira (30).

Durante uma operação de combate à criminalidade, os policiais abordaram a motocicleta, que ingressava no Estado oriunda de Santa Catarina. Os agentes suspeitaram do comportamento agitado do condutor do veículo e resolveram verificar os pertences que ele transportava.

Os policiais solicitaram para o motociclista que abrisse os baús laterais de transporte de bagagens, mas ele alegou que havia quebrado as chaves. Desconfiados da justificativa, os agentes chamaram um chaveiro para abrir as fechaduras. Dentro dos bagageiros, foram localizadas duas mochilas com tabletes da droga.

O criminoso, um paranaense de 33 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

