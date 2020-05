Polícia Polícia prende foragido que estava acampado em posto de combustíveis na Freeway

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

Gerente do posto acionou a PRF porque o homem se negava a deixar o local Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na noite de quinta-feira (30), um foragido da Justiça que estava acampado no pátio de um posto de combustíveis na Freeway, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A prisão ocorreu depois que o gerente do posto informou que havia um mochileiro dormindo no terreno do estabelecimento há aproximadamente dez dias e que o homem não queria sair do local.

Em consultas aos sistemas policiais, os agentes da PRF encontraram um mandado de prisão contra o mochileiro. O homem, de 34 anos, natural de Tupã (SP), estava tentando voltar para São Paulo após ficar três meses impedido de deixar a Argentina devido ao fechamento da fronteira por causa da pandemia de coronavírus.

Ele estava foragido por roubo, exercício arbitrário das próprias razões, ameaça e violência contra a mãe, conforme a PRF.

