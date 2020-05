Economia 33 milhões de pessoas têm o auxílio emergencial de R$ 600 negado

O governo federal já processou 97 milhões de cadastros inscritos no programa de auxílio emergencial de R$ 600 e rejeitou o pagamento para quase 33 milhões de pessoas. Segundo o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, os CPFs dessas pessoas foram analisados pelo sistema e considerados inelegíveis, segundo as regras do programa.

“São pessoas que não tinham, perante a legislação, a habilitação. Isso demonstra claramente que houve as tentativas de burla à legislação, e isso acabou dificultando a rapidez da análise daqueles que tinham direito”, afirmou o ministro em coletiva no Palácio do Planalto, na quinta-feira (30).

O auxílio emergencial é um programa aprovado pelo Congresso Nacional para assegurar o pagamento de uma renda básica no valor R$ 600 a trabalhadores informais, autônomos e sem renda fixa, durante três meses, por causa dos efeitos da pandemia de coronavírus.

Segundo Onyx, o governo concluiu a análise de todos os cadastros feitos até o dia 26 de abril. Está previsto, na próxima semana, o pagamento a mais 5 milhões de pessoas que tiveram o auxílio aprovado nos últimos dias.

O ministro também informou que cerca de 13,6 milhões de cadastros ainda não tiveram a análise concluída porque o sistema acusou duplicidade de informações – quando mais de um membro da mesma família realiza a inscrição no programa.

