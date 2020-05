Política Governo federal libera R$ 1 bilhão para acolhimento de moradores de rua

1 de Maio de 2020

Os recursos beneficiarão até 290 mil pessoas

O Ministério da Cidadania anunciou a liberação de recursos para ampliação de vagas para moradores de rua e pessoas desabrigadas ou sem-teto em casas de acolhimento e abrigos públicos no País. Ao todo, serão repassados pouco mais de R$ 1 bilhão para Estados e municípios.

Os recursos, anunciados na quinta-feira (30), poderão atender até 290 mil pessoas, o que representa cerca da metade da população de rua estimada no Brasil.

O objetivo, segundo o governo, é permitir a esse público condições adequadas de alojamento, isolamento, alimentação e outras demandas sanitárias e de prevenção dos riscos de infecção ou disseminação do novo coronavírus. Os recursos serão repassados aos municípios via Fundo Nacional de Assistência Social.

Também foram anunciadas mais duas ações no âmbito do Sistema Único de Assistência Social: a compra de 192,4 mil kits de EPIs (equipamentos de proteção individual) para agentes de assistência social e a aquisição de alimentos para instituições de acolhimento de idosos e de pessoas com deficiência.

“Nós vamos transferir, para os municípios, recursos para o atendimento das nossas instituições de longa permanência de idosos, as Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, as instituições Pestalozzi, os nossos orfanatos, ou seja, toda a estrutura institucional que protege vulneráveis, em qualquer município brasileiro, vai estar disponibilizado o recurso”, informou o ministro Onyx Lorenzoni.

