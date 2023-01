Futebol Preso na Espanha, Daniel Alves pede restrição de visitas; entenda

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

O lateral-direito Daniel Alves quer chamar menos atenção na mídia. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O lateral-direito Daniel Alves quer chamar menos atenção na mídia. O ex-jogador do Pumas teria solicitado a restrição do número de pessoas com que pode se comunicar no Centro Penitenciário de Brians 2 – local onde está detido – para diminuir a pressão midiática sobre o caso, segundo informação do jornal espanhol El Mundo.

Ainda de acordo com o portal, a medida também foi tomada para que Daniel Alves possa se concentrar na preparação de uma linha de defesa que o retire da prisão o quanto antes. Por este motivo, ele pediu para receber apenas advogados e familiares mais próximos.

Daniel Alves continua preso no módulo 13 do Brians 2, onde há muito mais agressores sexuais, embora também existam reclusos acusados de outros crimes. Segundo o jornal El Periodioco, ele divide a cela com um outro brasileiro, chamado Coutinho.

O brasileiro estava no Brians 1, onde passou três noites, e tinha capacidade para abrigar 200 presos e agora está no Brians 2, que é uma unidade mais moderna e mais ampla, onde estão 80 presos, com celas e chuveiros individuais.

A decisão de transferi-lo foi tomada para melhorar sua segurança e a convivência com outros presos, por se tratar de alguém famoso. O presídio de Brians 2 tem celas menores e até individuais e costuma abrigar condenados “famosos”.

O jornal El Mundo também relata que Daniel Alves segue abatido dentro da prisão, embora aos poucos esteja se adaptando à rotina e já tenha começado a fazer algumas das tarefas atribuídas, como a limpeza. Ele também já esteve no pátio da prisão, apesar de passar a maior parte do tempo na cela.

Defesa do jogador

A defesa do jogador Daniel Alves afirma que vai apresentar à Justiça espanhola um novo recurso pedindo a liberação brasileiro, com uma série de medidas cautelares que eliminem o risco de fuga, como o uso de uma pulseira eletrônica, que é similar às tornozeleiras usadas por réus no Brasil.

Segundo a rede de TV espanhola “Antena 3”, outro recurso que será levado pelo novo advogado do jogador para aguardar o caso em liberdade, seria a retirada do passaporte. As medidas devem ser apresentadas na próxima segunda-feira.

Nesta sexta-feira, o advogado visitou Alves na prisão Brians 2, em Sant Esteve de Sesrovires. Daniel Alves está preso na Espanha desde o último dia 20, acusado de agressão sexual contra uma mulher, que denunciou o atleta. O caso ocorreu em dezembro do ano passado, em uma boate na cidade de Barcelona, e foi revelado após o depoimento da vítima. Ao dar sua versão, o jogador foi pego em contradições, mudando as versões apresentadas à polícia, o que o levou à prisão preventiva. As informações são do jornal O Globo.

