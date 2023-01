Futebol Além de negar que conhecia a vítima, Daniel Alves também disse ganhar um décimo de seu salário verdadeiro

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

O brasileiro Daniel Alves está preso na Espanha, acusado de agressão sexual contra uma mulher. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O brasileiro Daniel Alves está preso na Espanha há uma semana, acusado de agressão sexual contra uma mulher, que denunciou o atleta. O caso ocorreu em dezembro do ano passado, em uma boate na cidade de Barcelona, e foi revelado após o depoimento da vítima. Ao dar sua versão, o jogador foi pego em contradições, mudando as versões apresentadas à polícia, o que o levou à prisão preventiva.

A mais recente delas foi divulgada nesta sexta-feira (27) pelo jornal espanhol Sport. Segundo a publicação, ao ser perguntado pelo juiz quanto recebia de salário no Pumas, clube que defendia mas teve o contrato rescindido após a divulgação das acusações, o lateral afirmou que ganhava 30 mil euros por mês (cerca de R$ 166 mil).

O juiz que fazia a oitiva com o jogador, no entanto, em posse do contrato em questão, questionou se não seria, na verdade, 300 mil euros (cerca de R$ 1,6 milhão) mensais.

“Quer dizer 300 mil euros. Estou com o contrato aqui”, questiona o magistrado. O jogador se corrige e segue o depoimento.

Outras contradições

Segundo o jornal “El Periodico”, de Barcelona, o jogador mudou sua versão sobre o caso em depoimento ao Tribunal de Justiça, o que não caiu bem para o júri. Dias antes, havia alegado desconhecer a vítima à polícia e em entrevista a um programa espanhol. No depoimento, porém, teria afirmado que houve a relação, mas alega que foi consensual. Segundo a rádio espanhola “Cadena Ser”, a defesa do jogador pede um novo depoimento.

O caso ocorreu na casa noturna Sutton, em 30 de dezembro do ano passado. O local é famoso por ser um ambiente tido como luxuoso, sendo frequentado por “clientes sofisticados”.

A vítima contou que estava dançando na festa que acontecia na boate junto de outros amigos dela, quando foi abordada por Daniel Alves. Segundo o depoimento dado pela vítima, o lateral se apresentou como um homem chamado “Dani” e que “jogava petanca no Hospitalet, município da Espanha”. No entanto, os amigos mexicanos da vítima teriam reconhecido o jogador. O lateral chegou bem perto deles e os tocou.

Em seguida, teria ficado atrás da vítima, falando em português, até o momento em que agarrou a mão dela com força e levado até seu pênis, o que teria se repetido duas vezes diante da resistência da mulher.

Após a primeira abordagem, o jogador teria levado a mulher até o banheiro e a impedido de sair. No local, Daniel Alves teria sentado no vaso sanitário, puxando o vestido da mulher para cima, e a obrigado a sentar sobre ele, proferindo expressões ofensivas.

Em seguida, ele teria tentado forçá-la a praticar sexo oral. Após resistência, Daniel teria batido na vítima e a colocado no chão para, novamente, forçar uma relação sexual. Em seguida, sempre de acordo com o depoimento da mulher, ele disse para ela esperar para sair depois que ele. As informações são do jornal O Globo.

