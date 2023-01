Geral Fiergs comemora aproximação comercial do Brasil com a Argentina

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

Presidente da Fiergs participou de encontro empresarial em Buenos Aires. (Foto: Mauro Alfieri/UIA)

O presidente da Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), Gilberto Porcello Petry, que participou do encontro empresarial na segunda-feira (23), em Buenos Aires (Argentina), afirma que as iniciativas entre os dois países para facilitar o intercâmbio comercial entre eles são bem-vindas. “O Brasil precisa ser protagonista na América Latina, porque é o país mais forte. Como tal, deve puxar os demais”, destaca.

Petry ressalta, porém, que a instituição de uma moeda comum para transações comerciais terá algumas dificuldades. “Como se equilibra isso? É necessário uma contrapartida para fazer andar. Eu acho mais fácil estabelecer um mecanismo que garanta, por intermédio de commodities ou outros produtos”, disse ele. “O Euro levou 30 anos para ser implantado, com economias mais equilibradas. Aqui teríamos mais problemas”, explica.

No encontro, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Union Industrial Argentina (UIA) entregaram aos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Alberto Fernández uma declaração conjunta contendo uma agenda comum das representações empresariais para dinamizar as relações bilaterais e fortalecer o Mercosul.

Ao todo, são sete ações:

– Estabelecer uma estratégia comum para impulsionar o investimento produtivo com base em um crescimento econômico estável;

– Promover investimentos para estimular o fornecimento de energia, infraestrutura e conectividade entre os dois países e na região;

– Eliminar barreiras comerciais e avançar na implementação de iniciativas de convergência e cooperação regulatória;

– Aprofundamento dos compromissos de facilitação do comércio e desburocratização;

– Acelerar o processo de negociações externas, em bloco, com mercados estratégicos à indústria;

– Promover a cooperação em direção a uma economia de baixo carbono, incluindo temas como transição energética, mercado do carbono, economia circular e conservação florestal;

– Promover programas conjuntos de digitalização e Indústria 4.0.

Exportações em 2022

Em outra frente, as exportações da indústria de transformação do Rio Grande do Sul apresentaram um crescimento de 21,7% em 2022 comparativamente ao ano anterior, o que representa US$ 3,05 bilhões a mais. O aumento se deve, preponderantemente, à elevação dos preços dos produtos exportados (+12,9%), que apresentaram variação acima da quantidade exportada (+7,7%). Comparando-se especificamente com o período pré-pandemia (2019), houve um crescimento de 37,4% nas vendas externas.

As quantidades exportadas, de lá para cá, aumentaram em 11,3%, enquanto os preços cresceram 23%. Vale destacar que 16 dos 23 setores aumentaram as vendas externas, sendo que 20 setores superaram o nível pré-pandemia em 2022. Apenas no mês de dezembro, as exportações da indústria de transformação gaúcha somaram US$ 1,46 bilhão, alta de 2,2% frente ao mesmo mês de 2021.

Os números foram divulgados pela Fiergs. “O bom resultado do ano reflete principalmente o aumento dos preços dos produtos, movimento influenciado pelo crescimento da economia mundial no ano passado. Para 2023 ainda temos algumas incertezas, em especial por conta da expectativa de desaceleração da atividade econômica global, como resposta ao aumento dos juros internacionais”, ressalta Gilberto Porcello Petry. As informações são da Fiergs.

