28 de novembro de 2020

Ao menos sete vítimas perderam automóveis, vendidos em São Paulo. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Suspeito de praticar uma série de estelionatos e furtos de veículos na Região Metropolitana, um homem foi preso pela Polícia Civil gaúcha em Novo Hamburgo (Vale do Sinos). Ele utilizava contratos falsos para alugar carros particulares, sob o argumento de que utilizaria os automóveis para trabalhar em aplicativos de transporte, mas levava os carros para o Estado de São Paulo, onde eram clonados e vendidos.

A investigação apontou que desde abril o indivíduo fez ao menos sete vítimas, nas cidades de Porto Alegre, Alvorada, Sapucaia do Sul, Cachoeirinha e Eldorado do Sul, todas na Região Metropolitana, além de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Elas perderam um total de 15 carros.

Após fazer uma vítima em Eldorado do Sul, ele teve identificando o “modus operandi” e pediram a prisão do indivíduo. O golpista foi encontrado na cidade de Novo Hamburgo, escondido na casa da sogra. No momento da captura, ele tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi capturado.

Casas noturnas

Também em Novo Hamburgo, agentes da Polícia Civil, Brigada Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e fiscais da prefeitura realizaram uma operação nas casas noturnas. O objetivo foi conferir denúncias de que os estabelecimentos estavam funcionando em desacordo com decreto municipal no enfrentamento ao coronavírus. Ao menos duas casas noturnas foram interditadas.

(Marcello Campos)

