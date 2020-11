Brasil Manaus: Amazonino Mendes e David Almeida concorrem ao cargo de prefeito no segundo turno

28 de novembro de 2020

Disputa está acirrada na capital da Amazônia. (Foto: Divulgação/ Montagem)

A eleição municipal deste domingo em Manaus tem como candidatos Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante). Mendes venceu o primeiro turno com 23,91% dos votos válidos, contra 22,36% de Almeida.

O candidato Amazonino Mendes (Podemos) foi entrevistado na noite da quinta-feira (26) na Rede Amazônica em Manaus. O debate que ocorreria foi substituído por perguntas em razão da desistência de Almeida, que não participou em razão do estado de saúde da mãe, que estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de uma hospital de Manaus com covid-19. Ela faleceu na sexta-feira (27).

Entre as promessas, Amazonino quer aplicar tecnologias de sincronização de semáforos e câmaras inteligentes; reestruturar rotas do transporte coletivo, além de ampliar e modernizar a frota. Já David promete ampliar a cobertura da atenção básica para 75% e investir em ações de saúde nos bairros, nas escolas, mercados e espaços comunitários

Trajetórias

Natural de Eirunepé (AM), Amazonino Mendes tem 80 anos, é advogado e empresário da construção civil. Filiado ao Podemos, já foi três vezes prefeito de Manaus, quatro vezes governador do Amazonas e também senador. O vice é Wilker Barreto, do Podemos, que tem 44 anos.

Natural de Manaus, David Almeida tem 51 anos, é formado em direito e é viúvo. O vice é Marcos Rotta, que tem 53 anos. David Almeida foi eleito três vezes deputado estadual e ocupou o cargo de governador interino do Amazonas em 2017, após a cassação do então governador José Melo por compra de votos.

