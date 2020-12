Polícia Preso um dos principais líderes do tráfico de drogas na área central de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2020

O criminoso foi capturado em uma marina localizada na Ilha dos Marinheiros Foto: Polícia Civil/Divulgação O criminoso foi capturado em uma marina localizada na Ilha dos Marinheiros. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil, com o apoio da Seção de Inteligência do CPC (Comando de Policiamento da Capital), prendeu, na tarde de sábado (26), um dos líderes do tráfico de drogas na área central de Porto Alegre, principalmente em um condomínio popular localizado na avenida Princesa Isabel.

Segundo informações divulgadas neste domingo (27), o criminoso foi capturado em uma marina localizada na Ilha dos Marinheiros. Com ele, foi apreendido um veículo Audi A4.

O indivíduo, que teve a prisão preventiva decretada, era investigado há cerca de 18 meses pela Polícia Civil, em uma constante troca de informações com a Brigada Militar. O bandido, que não teve o nome divulgado, possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes.

“A ação integra a estratégia da Polícia Civil de intensificar a presença do Estado em áreas conflagradas em razão do tráfico de drogas”, informou a corporação.

