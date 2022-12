Polícia Presos integrantes de facção responsável pelo maior esquema logístico de distribuição de maconha do RS

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2022

Os policiais apreenderam esmeraldas, dinheiro, veículos de luxo e armas Foto: Polícia Civil/Divulgação Os policiais apreenderam esmeraldas, dinheiro, veículos de luxo e armas. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil gaúcha deflagrou, na manhã desta segunda-feira (12), a Operação Consortium para desarticular uma facção, com base no Vale do Sinos, que praticava os crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Segundo a polícia, o grupo é responsável pelo maior esquema logístico de distribuição de maconha do Rio Grande do Sul. A ação foi realizada em Porto Alegre, Gravataí, Cachoeirinha, Esteio, Estância Velha, Novo Hamburgo, Tramandaí, Osório, Charqueadas, Viamão, Canoas, Soledade, Pelotas, Passo Fundo e Cruz Alta, além de Santa Catarina e do Paraná.

A operação contou com o apoio da Brigada Militar, das polícias catarinense e paranaense e de outras força de segurança. Após dois anos de investigação, foram cumpridos 375 ordens judiciais, incluindo quebras de sigilos bancários, fiscais e telemáticos, extração de dados telefônicos, mandados de busca, prisões temporárias e preventivas, bloqueio de contas bancárias e valores mobiliários, indisponibilidade de imóveis e apreensão de valores em espécie e carros de luxo.

Durante a operação, 14 criminosos foram presos. Entre os detidos, está um ex-vereador de Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, suspeito de associação ao tráfico. Os policiais apreenderam cerca de R$ 300 mil em esmeraldas, R$ 7 mil em espécie, quatro veículos de luxo e armas.

Cerca de 500 agentes participaram da ação. O total movimentado pela facção pode chegar a R$ 104 milhões. Os traficantes atuavam em várias cidades do RS, com conexões também em Santa Catarina e no Paraná.

“O grupo criminoso desarticulado é o responsável pelo maior esquema logístico de distribuição de maconha do Rio Grande do Sul, transportando de 2 a 3 toneladas da droga por quinzena de países produtores à Região Metropolitana de Porto Alegre, para depois distribuir aos compradores que adquirem seus percentuais previamente mediante consórcio entre os membros”, informou a Polícia Civil.

