Presos integrantes de quadrilha que fez mais de 60 roubos em dois bairros de Canoas

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Cerca de 60 policiais civis cumpriram 15 ordens judiciais, sendo oito de prisão e sete de busca e apreensão

Uma quadrilha que estava realizando uma série de roubos em apenas dois bairros de Canoas teve sete integrantes presos na manhã desta quinta-feira (1º), durante operação policial na Região Metropolitana e no Vale do Sinos. Cerca de 60 agentes cumpriram 15 ordens judiciais, sendo oito de prisão, no município e em Porto Alegre, Alvorada e Novo Hamburgo.

Conforme a polícia, o grupo realizou, em um período de sete meses, mais de 60 roubos a estabelecimentos comerciais, a pedestres e de veículos nos bairros Niterói e Nossa Senhora das Graças.

A polícia informa que a quadrilha, em muitos casos, agiu com violência ao agredir algumas das vítimas ou fazendo ameaças. Alguns crimes, em um supermercado e em uma unidade de uma rede de lojas, por exemplo, foram gravados por câmeras de segurança, o que possibilitou a identificação de parte do grupo.

Como foram cumpridos oito mandados de prisão, um ladrão é considerado foragido e, por isso, a investigação continua. Devido a esse fato, os nomes dos presos não estão sendo divulgados.

