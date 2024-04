Brasil Presos por negociar 21 armas do Exército recebem Bolsa Família, mas ostentavam nas redes e movimentavam milhões

13 de abril de 2024

Dupla ostentava nas redes sociais; foram encontrados cinco carros de luxo nos endereços ligados a eles. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Presos na semana passada, em São Paulo, por suspeita de negociar as armas furtadas de um quartel do Exército, Jesser Marques Fidelix, o Jessé, e Márcio André Geber Boaventura Júnior estão inscritos no programa Bolsa Família, do governo federal.

No entanto, a vida que ostentavam nas redes era outra, com carros potentes e apartamentos de luxo. Além disso, de acordo com as investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Civil do RJ, a dupla tinha uma movimentação bancária de milhões.

Jessé e Márcio André foram capturados em um condomínio de luxo em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, pela DRE. A prisão temporária é por 30 dias. Além de Jesser e Márcio, a Polícia Civil descobriu que Ticiane Souza Costa, companheira de Jessé e alvo de busca nesta manhã, também está inscrita em programa do governo federal.

Segundo as investigações, Jessé e Márcio André ofereceram o armamento para o Comando Vermelho (CV), a maior facção criminosa do tráfico do RJ, e uma denúncia anônima levou os agentes até os dois.

“A partir de um vídeo que foi circulado na internet, nós começamos a investigar e conseguimos identificar, através das declarações de um colaborador, que Jessé e Márcio estariam negociando para empregar essas armas de fogo na guerra da Zona Oeste, entre o Comando Vermelho e a milícia, ali na região da Gardênia e Cidade de Deus”, detalhou o delegado Pedro Cassundé.

Nos endereços ligados à dupla, policiais civis encontraram 5 carros que, segundo os agentes, estão assim avaliados:

* Volvo: R$ 200 mil

* Saveiro: R$ 44 mil

* Audi: R$ 91 mil

* Citröen: R$ 45 mil

* Kia: R$ 120 mil

Até as 10h da última sexta-feira (12), a Polícia Civil havia apreendido 12 celulares com o grupo. Uma máquina de contar dinheiro também foi apreendida pelos policiais.

Milhões em depósitos

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e análises do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil mostram que Ticiane, por exemplo, movimentou R$ 9 milhões em suas contas bancárias entre 24 de março de 2021 e 30 de outubro de 2023.

Já a irmã dela, Isabela, também alvo da operação, declarou ter renda de R$ 4 mil como analista de sistemas, mas a sua movimentação bancária chegou a pouco mais de R$ 3,9 milhões entre 2 de julho de 2021 e 31 de maio de 2023.

Partes desses valores foram, segundo a polícia, repassados fracionados e em espécie para Márcio André. Houve depósitos, em sua conta, de valores acima de R$ 50 mil, de acordo com a DRE. As informações são do portal G1.

