Por Marcelo Warth | 10 de outubro de 2023

Novos empreendimentos e atrações turísticas de Gramado e Canela foram apresentados aos jornalistas

Uma press trip promovida pela Insider2 reuniu, na Serra Gaúcha, 14 jornalistas dos principais veículos de comunicação do País, entre eles O Sul e Rádio Pampa, para apresentar os atrativos de Gramado e Canela.

Durante a viagem, realizada entre os dias 5 e 8 deste mês, os profissionais tiveram a oportunidade de conhecer novos empreendimentos e atrações turísticas que prometem encantar os visitantes da região.

A programação incluiu visitas aos restaurantes Primrose do Castelo St. Andrews, onde os participantes desfrutaram de um exclusivo Terroir Wine Experience com o sommelier Evandro Segato, Chalezinho, onde foi servida uma sequência de fondue, e Malbec. Os jornalistas também participaram de jantares com shows temáticos no Gatzz e na pizzaria Cara de Mau.

Outros destaques da viagem incluíram visitas ao Geo Museu e ao Space Adventure, atração imersiva com itens originais da Nasa, em Canela, onde foram anunciados detalhes sobre o novo empreendimento da região, o Gramado Aquarium. Com um investimento de R$ 80 milhões, o local será inaugurado em 2024. O empreendimento deve gerar cerca de 200 empregos na região.

A hospedagem dos profissionais durante a press trip aconteceu no Laghetto Stilo Vita, localizado no Vita Boulevard. Os deslocamentos e traslados foram realizados pela Turistur.

“Estamos muito felizes em proporcionar essa experiência única aos jornalistas de veículos tão respeitados. Buscamos promover experiências autênticas e memoráveis em Gramado e Canela, mostrando e destacando seus atrativos aos jornalistas de destaque e, consequentemente, aos leitores dos veículos parceiros”, ressaltou Adriano Frauches, um dos responsáveis pela press trip.

