Por Marcelo Warth | 10 de outubro de 2023

Sebastião Melo manifestou "profundo pesar" à família da vítima e à comunidade judaica Foto: Alex Rocha/PMPA Sebastião Melo manifestou "profundo pesar" à família da vítima e à comunidade judaica. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre manifestou, na manhã desta terça-feira (10), “profundo pesar” pela morte do gaúcho Ranani Nidejelski Glazer, de 24 anos, vítima dos ataques do grupo extremista Hamas contra Israel. O óbito foi confirmado pelo Itamaraty.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito Sebastião Melo afirmou que “nada justifica a morte de cidadãos inocentes” no conflito. “Devastadora a confirmação do falecimento do porto-alegrense Ranani, vítima do ataque terrorista do Hamas a Israel. Nada justifica a morte de cidadãos inocentes. Quando termina a política, começa a guerra. O caminho é a paz. Meu profundo pesar à família e à comunidade judaica”, escreveu o prefeito.

Ranani estava em uma rave que foi atacada no sábado (7) pelo Hamas perto da Faixa de Gaza. O gaúcho morava em Tel Aviv havia sete anos. Ele trabalhava como entregador e prestou serviço militar no país do Oriente Médio.

