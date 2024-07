Cláudio Humberto Pressão de Lula “congela” CPI do Arrozão na Câmara

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

(Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Após ameaças do governo Lula na Câmara dos Deputados de não pagar as emendas de parlamentares que apoiassem a investigação do suspeitíssimo leilão de arroz proposto pelo presidente, o pedido de abertura da CPI do Arrozão congelou em 160 assinaturas. A comissão tem como objetivo investigar as denúncias de fraude que resultaram até na demissão de um secretário do Ministério da Agricultura de Lula.

Espada de Dâmocles

Deputado do União Brasil, partido com três ministérios na Esplanada, chegou a admitir que assinar o pedido de CPI “interfere” nas emendas.

Estagnado

Há duas semanas, o total de nomes registrados a favor da instalação da comissão era de 150 deputados federais.

Nem tão longe

A criação da comissão paralamentar de inquérito requer ao menos 171 assinaturas na Câmara, um terço do total de deputados federais.

Nada a ver

O governo, esta semana, decidiu liberar R$ 30 bilhões em emendas parlamentares antes das eleições, 60% do valor total para 2024.

Maconha: STF ignorou advertências de especialista

O Supremo Tribunal Federal (STF) ignorou o oferecimento de um dos maiores especialistas do mundo em questões relativas a drogas, o médico Ronaldo Laranjeiras, que se colocou à disposição dos ministros para esclarecer os riscos da liberação do porte de maconha “para consumo próprio”, afinal limitado a 40g. Ele lamentou no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes/TV BandNews, que a decisão tenha sido adotada em votos “muito frágeis sob os pontos de vista intelectual e científico”.

Primor técnico

Ele chamou de “primor técnico” o texto do relator Efraim Morais (União-PB), aprovado no Senado, que criminaliza todo porte de drogas.

Comédia de erros

Para Laranjeiras, a decisão dos ministros é “uma comédia trágica de erros”. Também achou “bizarro” o STF legislando sobre o assunto.

Nem trabalha, nem pensa

Chefe de pesquisa da Escola Paulista de Medicina, teme pelos pobres, em gerações com problemas cognitivos, depressivos, tipo “nem-nem”.

Boa pergunta

Dúvida levantada pelo deputado federal Kim Kataguiri (União-SP): “Quem será que a esquerda vai culpar quando Roberto Campos Neto sair da presidência do Banco Central?”.

Anti investimento

Sidney Leite (PSD-AM), que quer criar imposto sobre todas as operações na Bolsa (isentas até R$ 20 mil de lucro/mês), é o deputado que recusou relatar processo contra Glauber Braga (Psol-RJ), no Conselho de Ética.

No bolso

Enquanto a Aneel empurra bandeira amarela para que os brasileiros paguem mais R$ 1,88 a cada 100 KW/h, em São Paulo a energia vai ficar mais barata. Desconto médio de 2,43% nas contas da Enel.

Aqui, não

“O MST se acha acima da moral e tem o governo como aliado de seus crimes”, apontou Bia Kicis (PL-DF), na CCJ da Câmara, que regulamentou projeto que impede benefícios sociais a membros do MST.

Orgulho agro

O agronegócio surpreendeu e ultrapassou os Estados Unidos como maior exportador de algodão do mundo. A meta estava prevista para 2030, mas chegou logo na safra 2023/2024.

Silvinei doente

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) visitou Silvinei Vasques na Papuda e atualizou o estado de saúde do ex-diretor da PRF: “está doente, toma diariamente muitos remédios e tem sinais de depressão”.

Por que será?

O interesse na internet pela vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, está no nível mais alto dos últimos 12 meses desde o debate entre Joe Biden e Donald Trump, apontam dados da ferramenta Google Trends.

SOS RS

Produtores gaúchos preparam protesto para cobrar medidas concretas de apoio após as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul. Será amanhã (4), no Parque da Fenarroz, em Cachoeira do Sul.

Pensando bem…

…se tiro no pé virar esporte olímpico, há candidato brasileiro ao ouro.

PODER SEM PUDOR

O bote da cobra

Na repressão que se seguiu ao golpe de 1964, houve uma verdadeira caça às bruxas. A crônica daquele tempo registrou a história de um agricultor pernambucano fotografado em um comício do governador. “O sr. conhece Miguel Arraes?”, perguntou-lhe o policial. “Conheço não, doutor. Só conheço ele de vista. Nunca falei com ele, não”, respondeu. “E esta foto do senhor com ele, num comício?”, o camponês olhou assustado para seus interrogadores e jurou: “Vixe, seu major! E não é que o dr. Miguel Arraes estava perto mesmo! Eu nem notei, juro! Se fosse uma cobra, tinha me mordido.”

