Brasil Pressionado pelo partido União Brasil, ministro do Turismo resiste em deixar governo

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

A cúpula do União Brasil considera que ter um filiado como o ministro é insustentável. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O ministro do Turismo, Celso Sabino (União-PA), afirmou que não há decisão sobre sua saída do governo, mesmo com o aumento da pressão da cúpula da sigla para desembarcar da gestão petista. A relação do partido com o Planalto piorou ainda mais após críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao presidente do União, Antonio Rueda, em reunião ministerial.

— Nada foi decidido, nenhuma saída foi conversada. Inclusive, estou hoje (ontem) inaugurando obras relativas à COP 30, continuando meus trabalhos — afirmou o ministro.

Segundo dirigentes do partido, Sabino procurou Rueda na quinta-feira, para tentar convencê-lo a dar aval para a permanência no governo. O presidente do partido não atendeu o pedido do ministro e disse que, se ele não sair do governo, será expulso da sigla.

A aliados, o ministro reafirma a intenção de permanecer tanto no governo quanto no partido e que acredita ainda ser possível reverter o ultimato recebido do presidente do União Brasil.

“Cota Alcolumbre”

A Executiva Nacional do União tem reunião marcada para a próxima quarta-feira, quando pretende aprovar uma resolução para impedir que filiados ocupem cargos no governo Lula. A decisão pouparia as principais indicações do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que apadrinhou os ministros Frederico Siqueira (Comunicações) e Waldez Góes (Integração Nacional), mas que não são filiados ao partido.

A cúpula do União Brasil considera que ter um filiado como ministro é insustentável após ele deixar claro a indisposição pessoal com Rueda. Já havia uma movimentação para desembarcar da Esplanada até o fim do ano, após a federação com o PP ser aprovada pela Justiça Eleitoral, mas a decisão deve ser adiantada para semana que vem depois da fala do presidente na reunião ministerial.

A pressão de Lula para que os ministros do Centrão defendam mais o governo das críticas dos dirigentes de seus partidos provocou insatisfação em parte das legendas. A decisão do União Brasil vai ser centrada no ministro do Turismo, Celso Sabino, que é o único formalmente filiado à legenda no primeiro escalão.

Segundo relatos de integrantes do partido, o assunto ganhou força com cobranças dos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e de Mato Grosso, Mauro Mendes, em um grupo de WhatsApp do partido após as falas de Lula. Ainda de acordo com integrantes da legenda, Sabino mandou diversas mensagens no grupo reclamando da pressão pela saída e defendendo o governo, mas estava em minoria.

Com exceção dos votos contrários de Sabino e de outros poucos nomes da Executiva, como Alcolumbre e o ex-ministro das Comunicações Juscelino Filho, o União espera amplo apoio para aprovar o desembarque.

Na reunião ministerial de terça-feira, além de cobrar uma defesa mais contundente do governo aos ministros, Lula disse acreditar que não vai ter o apoio do União Brasil em 2026 e que não gosta pessoalmente do presidente do partido, Antonio Rueda. Em resposta, o dirigente afirmou nas redes sociais que “na democracia, o convívio institucional não se mede por afinidades pessoais, mas pelo respeito às instituições e às responsabilidades de cada um”. Com informações do portal O Globo.

