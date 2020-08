Por Redação Rádio Grenal | 12 de agosto de 2020

O Grêmio já está em Fortaleza, onde enfrenta o Ceará nesta quarta-feira (12), às 21h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E direto do saguão do hotel onde a delegação está hospedada, o presidente gremista, Romildo Bolzan Jr. conversou com os canais de comunicação do Grêmio.

Romildo comentou a contratação do meia Robinho, novo reforço anunciado nesta terça-feira: “É um atleta que já monitorávamos desde o tempo de Coritiba. Era um jogador que tinha uma extrema qualidade, uma dedicação e uma entrega pro jogo de uma maneira muito diferente. Lamentavelmente, ele teve uma lesão importante no ano passado, mas esse ano já se recuperou e se desvinculou do Cruzeiro. Estamos fazendo um negócio que para nós é excepcional do ponto de vista do vínculo desse jogador, mas também é muito interessante para o jogador que vai poder disputar tudo neste ano”, destacou o dirigente.

O presidente falou também sobre a saída de Everton, que está indo assinar com o Benfica, de Portugal. Romildo salientou a importância do negócio para o Grêmio, e agradeceu o atleta pela sua trajetória: “Acabou sendo uma situação que nos contemplou e contemplou o jogador. Digamos que está em um atraso de três janelas, pois ele sempre foi um jogador importantíssimo. Mas a vida anda. E nós só temos a agradecer ao Cebola por tudo que ele fez no clube, agradecer pela sua importante contribuição nos nosso títulos. Desejamos a ele o maior sucesso do mundo”.

Na primeira rodada, o Grêmio venceu o Fluminense, em casa, por 1 a 0 e conquistou os primeiros três pontos no Brasileirão 2020. Desta vez, a disputa será na Arena Castelão, contra o Ceará, que acabou de ser campeão da Copa do Nordeste. Para o presidente tricolor, o foco é superar a grande sequência de jogos, para poder sair campeão do Campeonato Brasileiro.

“Este ano é excepcional porque nós vamos jogar ao mesmo tempo quatro competições. O Campeonato Brasileiro vai ser essa maratona. Tudo o que a gente pode formar de plantel, é importante. E o Grêmio vem para esse campeonato exatamente por essa vontade de vencer. Nós queremos vencer o Campeonato Brasileiro, já não é de hoje. O último título foi na década de 90. Então nós temos essa vontade enorme de dar o título para a torcida, para a memória desse clube. E a torcida pode ficar ciente disso, vamos fazer todo o esforço para chegarmos ao título do Campeonato Brasileiro nesse ano de 2020“, salientou.