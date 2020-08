Com reservas, Grêmio enfrenta o Ceará em busca de mais uma vitória no Brasileirão

Por Redação Rádio Grenal | 12 de agosto de 2020

O Grêmio enfrenta o Ceará na noite desta quarta-feira, pela segunda rodada do Brasileirão. No primeiro desafio, contra o Fluminense, vitória gremista por 1 a 0. Agora, Renato Portaluppi terá que adaptar a equipe que enfrentará o vozão. Isso porque o tricolor viajou com vários desfalques e deve entrar em campo com o time praticamente reserva. Viajaram para o Nordeste apenas três titulares: o lateral Bruno Cortez e os atacantes Alisson e Pepê .

O lateral-direito Victor Ferraz, o volante Matheus Henrique e o meia Jean Pyerre, que foram desfalque contra o Fluminense seguem fora. Quem também não viajou foi o atacante Luciano, que negocia sua saída para o São Paulo. Paulo Miranda, uma das opções na zaga nesse time reserva, também não viajou. A grande sequência de jogos que o clube terá pela frente e o a longa viagem até Fortaleza, pesou para que os titulares fossem poupados desta partida.

O provável time do Grêmio para enfrentar o Ceará deve ter: Paulo Victor, Orejuela, Rodrigues, David Braz e Cortez; Darlan, Lucas Silva, Thiago Neves ou Thaciano, Pepê e Isaque.

A partida desta noite contra o Ceará será às 21h30, na Arena Castelão. A partir das 20h30, a Rádio Grenal inicia a jornada esportiva, aquecendo para a partida.

* Por supervisão de: Marjana Vargas